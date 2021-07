DJ Chevron apresenta maior lucro no espaço de um ano

(DJ Bolsa)-- A Chevron Corp. divulgou esta sexta-feira um lucro de $3,1 mil milhões no segundo trimestre, os resultados mais fortes no espaço de um ano, já que a petrolífera teve o impulso de meses de preços mais altos das commodities.

Os resultados trimestrais da empresa sediada em San Ramon, na Califórnia, viram uma melhoria acentuada em relação ao mesmo período do ano passado, quando a Chevron reportou um prejuízo ...

