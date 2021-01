DJ Chevron apresenta primeiro prejuízo anual desde 2016

(DJ Bolsa)-- A Chevron Corp. registou um prejuízo de $5,5 mil milhões em 2020, tendo fechado um ano onde se registou uma queda acentuada dos preços do petróleo e uma queda das viagens induzida pela pandemia.

Há quatro anos que a Chevron não terminava o ano no vermelho, quando registou um prejuízo anual de $497 milhões em 2016. Em 2019, a petrolífera obteve um lucro líquido de $2,9 mil milhões.