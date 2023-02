DJ Chevron explora planos de gás na Argélia após sanções à Rússia

(DJ Bolsa)-- A Chevron Corp. quer selar um acordo de exploração de energia com a Argélia, à medida que a nação do Norte de África tenta avançar para substituir o fornecimento da Rússia enquanto Moscovo é alvo de sanções, dizem fontes próximas do processo.

Na última década, as empresas dos EUA têm reduzido operações nos países do Médio Oriente e ...