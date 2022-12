DJ Chevron investe em tecnológica de captura e remoção de carbono

(DJ Bolsa)-- A Chevron Corp. disse na quinta-feira que umas das suas divisões é o principal investidor na ronda de financiamento mais recente para a Svante, uma empresa de tecnologia de captura e remoção de dióxido de carbono.

A Chevron New Energies, uma divisão da Chevron U.S.A. Inc., investiu na ronda, que arrecadou $318 milhões que serão utilizados para acelerar o fabrico de tecnologia de captura de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.