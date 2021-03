DJ Chevron pretende gerar mais retornos e menos emissões

(DJ Bolsa)-- A Chevron Corp. disse que pretende mais do que duplicar o retorno sobre o capital investido até 2025 e reduzir a intensidade do carbono em 35% até 2028.

"A mensagem da Chevron para os investidores é resumida em algumas palavras: retornos mais elevados, menos emissões de carbono", disse o presidente e CEO, Michael Wirth.