DJ Chevron regista maior lucro de sempre em 2022

(DJ Bolsa)-- A Chevron Corp. obteve um lucro histórico no ano passado, quando a pandemia acalmou e a guerra na Ucrânia levou os preços do petróleo máximos de vários anos, com as ações a subirem 53% enquanto os outros setores caiam.

A petrolífera norte-americana disse esta sexta-feira que arrecadou $35,5 mil milhões, o maior lucro anual em 2022, mais do que o dobro do ano anterior e cerca de um ...