DJ Chevron reinicia operações em campo de gás natural israelita após cessar-fogo

(DJ Bolsa)-- A Chevron Corp. disse que vai reiniciar a produção num importante campo de gás natural no offshore de Israel, depois de ter sido acordado um cessar-fogo entre o governo israelita e os palestinianos do Hamas.

A petrolífera norte-americana teve de interromper a produção depois de grupos de militantes palestinianos terem começado a disparar rockets contra Israel há 12 dias, alguns tendo como alvo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone