DJ Chevron retira limite de idade para o CEO Mike Wirth

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O conselho de administração da Chevron retirou a idade de reforma fixa da empresa para o CEO Mike Wirth, permitindo que este continue como CEO durante mais tempo enquanto avalia a sua estratégia C-suite.

O The Wall Street Journal tinha noticiado em fevereiro que o conselho da Chevron estava a considerar essa decisão. Alguns diretores disseram que a empresa não tinha um candidato interno preparado para suceder ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.