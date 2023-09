DJ Chevron, trabalhadores perto de acordo para terminar greves

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Chevron e os trabalhadores de duas das maiores operações de gás natural liquefeito da petrolífera norte-americana na Austrália apoiam as recomendações de arbitragem para terminar com as greves em duas centrais.

A disputa laboral nas instalações de gás natural liquefeito de Gorgon e Wheatstone tem afetado o mercado de gás natural global, enquanto os representantes da Chevron ...