DJ Chevron vai comprar Hess Corp. por $53mM em ações

(DJ Bolsa)-- A Chevron vai comprar a rival Hess num negócio totalmente em ações avaliado em $53 mil milhões, anunciaram as empresas esta segunda-feira.

A Chevron vai pagar $171 por ação da Hess, com os acionistas desta a receberem 1,025 ações da Chevron por cada uma da Hess que detenham. O enterprise value do negócio, incluindo dívida, é de $60 mil milhões, disseram as empresas. <... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.