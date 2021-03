DJ Chevron vai comprar participação da Noble que não detém por $494M em ações

(DJ Bolsa)-- A Chevron Corp. disse esta sexta-feira que chegou a acordo para a compra da participação que não detém da Noble Midstream Partners LP por cerca de $494 milhões em ações.

A petrolífera, que já detém mais de 60% da Noble, disse que vai emitir 0,1393 ações por cada uma das restantes 33,9 milhões de unidades da Noble.