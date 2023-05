DJ Chevron vai comprar PDC Energy em troca de ações no valor de $6,3mM

(DJ Bolsa)-- A Chevron disse esta segunda-feira que chegou a acordo para comprar a empresa de petróleo & gás independente PDC Energy num negócio de troca de ações de $6,3 mil milhões que reforça a posição da gigante energética em importantes bacias de produção dos EUA.

A Chevron disse que vai emitir 0,4638 ações, no valor de $72, com base no preço de fecho de sexta-feira ...