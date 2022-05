DJ Chevron vai desenvolver projeto Ballymore no Golfo do México

(DJ Bolsa)-- A Chevron Corp. disse que vai dar seguimento ao projeto Ballymore nas águas profundas do Golfo do México dos EUA.

A petrolífera disse que o projeto, com uma capacidade de 75.000 barris de petróleo por dia, será desenvolvido como uma ligação submarina de três milhas à plataforma existente Blind Faith, operada pela Chevron.