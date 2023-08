DJ Chevron vai investir em projetos de baixo carbono na Austrália Ocidental

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Chevron disse na quinta-feira que vai investir em projetos de baixo carbono através das subsidiárias Chevron Australia New Energies Pty e Chevron Australia Pty.

A petrolífera norte-americana disse que vai financiar o Carbon Sync, um projeto piloto de captura de carbono no solo que envolve até 80.000 hectares na Austrália Ocidental.

A Chevron vai também trabalhar com o ...