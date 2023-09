DJ China: Ações do setor imobiliário ganham com medidas sobre hipotecas

(DJ Bolsa)-- As ações das empresas do imobiliário da China subiram acentuadamente esta segunda-feira, com algumas das principais cidades chinesas a anunciarem durante o fim de semana que vão aliviar as políticas hipotecárias para tentar ancorar o setor.

O Hang Seng Mainland Properties Index sobe 8,2%. As empresas Longfor Group Holdings e a Seazen Group, cotadas em Hong Kong, subiam 10% e 17%, respetivamente. A Gemdale ...