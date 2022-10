DJ China adia abruptamente divulgação de dados do PIB

HONG KONG (DJ Bolsa)-- A China adiou abruptamente a publicação de dados do produto interno bruto do terceiro trimestre na segunda-feira, um dia antes da divulgação, numa decisão pouco habitual enquanto o Partido Comunista chinês realiza o seu congresso político.

Os dados trimestrais do PIB, bem como outros indicadores como as vendas a retalho, vendas imobiliárias e investimento em ativos de rendimento fixo, que deveriam ser publicados ...