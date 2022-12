DJ China apresentou queixa na OMC contra regras dos EUA pare semicondutores

(DJ Bolsa)-- O Ministério do Comércio da China disse na segunda-feira que apresentou uma queixa contra os EUA na Organização Mundial do Comércio, ou OMC, em resposta aos novos controlos aplicados por Washington no comércio de semicondutores com Beijing, descrevendo as medidas como protecionismo.

A China vai recorrer ao mecanismo de solução de disputas da OMC para desafiar os controlos dos EUA às exportaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.