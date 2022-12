DJ China aprova uso do Molnupiravir da Merck para uso de emergência

(DJ Bolsa)-- O principal regulador de medicamentos da China disse esta sexta-feira que aprovou o Molnupiravir da Merck & Co. para uso de emergência, numa altura em que o país lida com vagas de casos de infeção de Covid-19 depois de ter aliviado as restrições no início do mês.

A National Medical Products Administration disse que a farmacêutica deve continuar a investigação relevante, concluir ...