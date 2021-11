DJ China: Atividade dos serviços mantém crescimento robusto em outubro

(DJ Bolsa)-- Um indicador privado da atividade do setor de serviços da China manteve o crescimento robusto em outubro, atingindo o nível mais alto desde julho devido ao alívio das medidas de distanciamento social.

O índice de gestores de compras, ou PMI, dos serviços compilado pela Caixin para a China subiu para 53,8 pontos em outubro contra 53,4 pontos em setembro.