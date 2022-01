DJ China: Atividade dos serviços melhora em dezembro

(DJ Bolsa)-- Um indicador privado do setor dos serviços da China recuperou no final de 2021 depois de ter caído em novembro, com tanto a oferta como a procura a melhorarem.

O índice de gestores de compras, ou PMI, dos serviços Caixin da China aumentou para 53,1 pontos em dezembro face a 52,1 pontos em novembro, disseram a Caixin Media Co. e a empresa de research IHS Markit esta quinta-feira.