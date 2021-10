DJ China: Atividade dos serviços recupera em setembro

(DJ Bolsa)-- Uma sondagem privada do setor dos serviços da China mostrou uma forte recuperação em setembro, depois de entrar em terreno de contração no mês de agosto.

O índice de gestores de compras, ou PMI, dos serviços Caixin subiu para 53,4 pontos, contra 46,7 pontos em agosto, disseram a Caixin Media Co. e a IHS Markit esta sexta-feira.