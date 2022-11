DJ China: Atividade económica abranda em outubro

(DJ Bolsa)-- A atividade económica da China mostrou sinais de abrandamento em outubro, com os novos surtos de Covid-19 e as medidas de controlo do governo a pesarem na procura e na produção.

As vendas a retalho, um importante indicador do consumo privado, caíram 0,5% em termos homólogos, aquém da subida de 2,5% em setembro e do crescimento de 0,7% esperado pelos economistas consultados pelo The Wall Street Journal....