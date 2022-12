DJ China: Atividade impactada em novembro pelas medidas de contenção da Covid

(DJ Bolsa)-- A atividade económica da China foi fortemente impactada em novembro pelas rígidas medidas de controlo da Covid-19, que perturbaram a produção fabril e pesaram no consumo, antes de serem bruscamente reduzidas na fase final do mês.

As vendas a retalho, um importante indicador do consumo privado, caíram 5,9% em termos homólogos, face à descida de 0,5% em outubro e mais do que os 3,3% previstos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.