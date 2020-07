DJ China: Atividade industrial aumentou em julho

(DJ Bolsa)-- Um indicador oficial da atividade industrial da China expandiu a um ritmo mais acelerado em julho, suportado por uma aceleração da produção e recuperação da procura.

O índice de gestores de compras, ou PMI, oficial da China subiu para 51,1 pontos em julho face a 50,9 pontos em junho, disse o instituto nacional de estatísticas chinês esta sexta-feira.