DJ China aumenta pressão sobe empresas estrangeiras

(DJ Bolsa)-- As autoridades da China iniciaram uma campanha para pressionar empresas estrangeiras, poucos meses depois de Beijing ter apresentado uma mensagem de abertura aos investidores globais.

Nas últimas semanas, as autoridades da China questionaram pessoal da consultora Bain & Co. nos escritórios de Xangai numa visita inesperada, lançaram uma revisão de cibersegurança às importações da produtora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.