DJ China: Avião da Boeing com mais de 130 pessoas cai no sul do país

BEIJING (DJ Bolsa)-- Um avião de passageiros Boeing 737 operado pela China Eastern Airlines Corp. que transportava mais de 130 pessoas caiu no sul da China, disseram os media estatais do país.

O avião caiu na província de Guangxi, no início desta segunda-feira, disseram os media estatais, entre as quais a agência Xinhua. Não há ainda um número confirmado de vítimas, e as equipas de resgate já foram enviadas para

