DJ China: Banco central corta taxa de juro

(DJ Bolsa)-- O banco central da China cortou uma importante taxa de juro pela primeira vez desde agosto esta quinta-feira, numa decisão que era amplamente esperada numa altura que Beijing aumentou o apoio à economia devido à deterioração das expectativas de crescimento.

O Banco Popular da China, ou PBOC, disse que cortou a taxa de juro em empréstimos a um ano do mecanismo de cedência de liquidez de médio prazo no valor de 237 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.