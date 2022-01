DJ China: Banco central corta taxas de juro de referência

(DJ Bolsa)-- A China cortou as taxas de juro de referência pelo segundo mês consecutivo, depois de o banco central ter reduzido os custos dos empréstimos de médio prazo no início da semana, uma tentativa de suportar uma economia em abrandamento que enfrenta uma nova vaga de casos de coronavírus e uma série de medidas regulatórias.

O Banco Popular da China, ou PBOC, disse esta quinta-feira que cortou a Loan ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone