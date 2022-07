DJ China: Banco central mantém taxas apesar dos riscos crescentes

(DJ Bolsa)-- O banco central da China manteve esta quarta-feira a taxa de referência para os empréstimos, em linha com as expectativas do mercado, apesar dos riscos financeiros decorrentes do abrandamento económico.

O Banco Popular da China, ou PBOC, disse que a Loan Prime Rate a um ano permanecerá a 3,7% e a taxa a cinco anos a 4,45%, de acordo com o comunicado no site do banco central.