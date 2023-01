DJ China: Banco central pede aos bancos para acelerarem concessão de empréstimos

(DJ Bolsa)-O banco central da China pediu esta terça-feira aos maiores bancos do país para acelerarem a concessão de empréstimos em 2023 e darem um apoio direcionado aos setores mais fracos da economia.

Os bancos chineses normalmente aceleram os empréstimos no início do ano depois de receberem as novas quotas de concessão de crédito. O apelo do banco central pode levar a mais empréstimos no primeiro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.