DJ China: Banco central promete mais apoio devido ao aumento dos riscos

(DJ Bolsa)-- O banco central da China disse esta quinta-feira que vai aumentar o apoio à economia devido ao enfraquecimento da procura interna, dificuldades que enfrentam algumas empresas e o aumento de riscos em áreas importantes.

No relatório de política monetária do segundo trimestre, o Banco Popular da China, ou PBOC, disse que vai aumentar o apoio para projetos de renovação de favelas e construçã...