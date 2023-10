DJ China: Banco central reforça liquidez; mantém taxa

(DJ Bolsa)-- O banco central da China reforçou o apoio à economia com uma maior injeção de liquidez no sistema financeiro, apesar de ter mantido uma das taxas de juro.

O Banco Popular da China, ou PBOC, injetou 789 mil milhões de yuans ($108 mil milhões) de liquidez no sistema bancário através do mecanismo a um ano de cedência de liquidez de médio prazo, ou MLF, a uma taxa de juro a 2,5%, a mesma ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.