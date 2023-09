DJ China: Bancos planeiam corte das taxas de depósito

(DJ Bolsa)-- Os grandes bancos comerciais na China estão a planear reduzir algumas taxas de depósito a partir de sexta-feira, atenuando o golpe dos cortes nas taxas hipotecárias que irão comprimir ainda mais as margens de lucro numa conjuntura económica difícil.

Os principais bancos estatais devem reduzir as taxas de juro sobre depósitos a prazo em até um quarto de ponto percentual, de acordo com um meio ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.