DJ China: Casos de Covid-19 aumentam em Beijing e mortes trimplicam em Xangai

HONG KONG (DJ Bolsa)-- Beijing disse que está numa fase crucial nos esforços para conter um surto de Covid-19 na cidade, com novos casos entre estudantes e turistas, ao mesmo tempo que o número de mortes em Xangai mais do que triplicou.

A capital da China registou 22 novos casos no domingo, o máximo de casos do ano. Em Xangai foram registadas 39 mortes por Covid-19 no sábado, três vezes mais do que na sexta-feira.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone