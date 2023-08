DJ China concede alívio fiscal a compradores de casas - Min Fin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Ministério das Finanças da China apresentou esta sexta-feira benefícios fiscais para as pessoas que venderem as suas casas e comprarem outra no espaço de um ano, uma medida que pode levar muitos proprietários a mudarem-se para casas melhores.

O imposto sobre o rendimento pessoal pode ser totalmente ressarcido se o valor da nova casa comprada for maior, ou pelo menos igual, ao da casa vendida, diz o comunicado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.