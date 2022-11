DJ China: Conselho de Estado promete cortar rácio de reservas dos bancos

(DJ Bolsa)-- O Conselho de Estado da China comprometeu-se a suportar a economia do país com medidas que incluem o corte do rácio de requisitos de reservas dos bancos, num momento em que a segunda maior economia do mundo enfrenta mais pressão descendente devido aos surtos de Covid-19.

Numa reunião presidida pelo primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, o executivo disse que vai cortar o rácio no "momento apropriado"...