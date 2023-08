DJ China: Consumo, investimento abrandaram mais em julho

(DJ Bolsa)-- O consumo e investimento da China abrandaram mais em julho, ao passo que a produção industrial desacelerou, mostram os dados oficiais desta terça-feira.

As vendas a retalho da China subiram 2,5% em termos homólogos em julho, menos que os 3,1% registados em junho, diz o instituto de estatísticas da China.

O resultado ficou aquém do crescimento de 4,4% esperado pelos economistas consultados pelo The Wall