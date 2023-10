DJ China: Consumo melhorou, mas investimento abrandou em setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O consume da China melhorou em setembro, ao passo que o investimento abrandou e a produção industrial estabilizou, depois de Beijing ter reforçado as medidas para estimular o crescimento.

A produção industrial subiu 4,5% em termos homólogos, igualando o ritmo de agosto, disse o instituto de estatísticas da China esta quarta-feira. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam um ...