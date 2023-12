DJ China continua em deflação

SINGAPURA (DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor da China caíram pelo segundo mês consecutivo, agravando a vaga de deflação que mostra que os esforços de Beijing para fomentar o crescimento estão a falhar.

Os principais líderes da China indicaram na sexta-feira que vão avançar com mais apoio à economia, com promessa de novos estímulos orçamentais, política monetária acomodatí...