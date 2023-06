DJ China corta taxas de referência para os empréstimos em 10pb

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As taxas benchmark para os empréstimos da China foram reduzidas esta terça-feira como esperado, na tentativa de reforçar a recuperação da economia.

Este foi o primeiro corte das taxas de empréstimos desde agosto de 2022, com Beijing a apostar em mais medidas para fomentar o crescimento.

Tanto as taxas de curto como de longo prazo foram reduzidas em 10 pontos base, como ...