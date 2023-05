DJ China: Crescimento das exportações abrandou em abril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As exportações da China cresceram 8,5% em abril, acima do esperado mas menos do que o registado em março.

A estimativa média dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal apontava para 6,0% e a leitura compara com os inesperados 14,8% registados em março, mostram os dados da autoridade alfandegária da China esta terça-feira.

As importações caíram 7,9% em termos homólogos,...