DJ China: Crescimento das exportações abrandou em março

BEIJING (DJ Bolsa)-- As exportações da China subiram 14,7% em termos homólogos em março, abrandando face a um ritmo de 16,3% no período de janeiro-fevereiro, de acordo com dados publicados pelo gabinete alfandegário do país esta quarta-feira.

A leitura ficou praticamente em linha com a previsão de 14% dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal.