DJ China: Crescimento económico abranda de forma histórica em 2022

SINGAPURA (DJ Bolsa)-- A economia da China cresceu a um dos ritmos mais lentos em décadas no ano passado, com os vários confinamentos a pressionarem a atividade dos consumidores e das empresas, o que demonstra o custo da política de tolerância zero para a Covid-19 que Beijing abandonou abruptamente no fim de 2022.

A economia da China cresceu 3% em 2022, disse o instituto de estatísticas da China esta terça-feira,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.