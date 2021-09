DJ China declara ilegais todas as transações em criptomoedas

(DJ Bolsa)-- O Banco Popular da China, ou PBOC, disse esta sexta-feira que todas as transações de criptomoeda são agora ilegais no país, reforçando a postura dura de Beijing contra as moedas digitais.

Num curto comunicado emitido no seu website esta sexta-feira, o PBOC disse que a decisão serve para impedir os riscos associados ao criptomercado e manter a segurança nacional e a estabilidade social.