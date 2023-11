DJ China deve cumprir alvo de crescimento de 5% - PBOC

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O banco central da China disse que a economia deve cumprir o objetivo de crescimento de 5% deste ano, ao mesmo tempo que pediu uma transformação económica à medida que o modelo de crescimento fomentado pela dívida se torna menos eficaz.

O Banco Popular da China, ou PBOC, disse que há "mudanças significativas" na dinâmica de oferta e procura no mercado imobiliário, o que també...