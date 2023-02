DJ China: Diplomata de topo saúda robustez da ligação com a Rússia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

MOSCOVO (DJ Bolsa)-- O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o principal responsável diplomático da China, Wang Yi, elogiaram a resiliência da parceria entre os dois países num momento de crescente antagonismo com o ocidente, enquanto Moscovo continua com a guerra na Ucrânia e Beijing procura um papel como mediadora do conflito.

A parceria entre os dois países aprofundou-se desde o início da guerra, preocupando ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.