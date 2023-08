DJ China: Duas grandes cidades aliviam requisitos para hipotecas

(DJ Bolsa)-- Duas das maiores e mais caras cidades da China relaxaram as regras para a compra de casas, permitindo que mais pessoas se qualifiquem para termos hipotecários favoráveis na compra da primeira casa, na tentativa de contrariar a forte crise de imobiliário que o país enfrenta.

Os centros empresariais de Guangzhou e Shenzhen, no sul da China, tornaram-se as cidades mais recentes a adotar medidas para fomentar a procura ...