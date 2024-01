DJ China: Economia cresceu 5,2% em 2023, diz PM

(DJ Bolsa)-- A economia da China cresceu 5,2% em 2023, disse o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, esta terça-feira, um dia antes de o instituto de estatísticas do país divulgar os dados oficiais.

"Em 2023, a economia chinesa recuperou e acelerou, com um crescimento estimado de cerca de 5,2%, acima do alvo de cerca de 5% definido no início do ano passado", disse Li durante uma intervenção no Fó...