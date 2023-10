DJ China: Economia deve abrandar em 2024 - Banco Mundial

(DJ Bolsa)-- A economia da China deverá abrandar no próximo ano devido aos contínuos obstáculos internos, afirmou o Banco Mundial num relatório, reduzindo a projeção de crescimento para o país.

Fatores como a recuperação enfraquecida no pós-reabertura da economia, a enorme dívida e a fragilidade do setor imobiliário vão pesar sobre o crescimento na China, afirmou no domingo o Banco Mundial na previsã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.