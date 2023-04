DJ China: Economia recupera após três anos de isolamento com a Covid-zero

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

SINGAPURA (DJ Bolsa)-- A economia da China acelerou nos primeiros três meses do ano, apontando a uma recuperação robusta após três anos de políticas rígidas sobre a pandemia que travaram a segunda maior economia do mundo.

O produto interno bruto da China cresceu 4,5% nos primeiros três meses do ano, face ao período homólogo, disse o instituto de estatísticas da China esta terça-feira,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.